Cuando Luis Suárez militaba en el Liverpool y el francés Patrice Evra en el Manchester United, ambos tuvieron un altercado en el campo de juego el 2011. El uruguayo tuvo insultos racistas, lo que en aquella oportunidad le costó varios partidos de suspensión.

Pasados más de diez años, el defensor habló de lo ocurrido y recordó que en una oportunidad encontró a Luis en la calle: “Un día estaba caminando en Deansgate, por Manchester, y mi hermano dijo, ‘Oh, es Luis Suárez el de allá’. Estaba con dos de mis hermanos. Lo miré y pensé: ‘Eso es, este es el momento’”.

Aunque Evra fue decidido a golpearlo, algo lo detuvo: “Detrás de él vi a sus hijos y a su esposa. Y le di la espalda. Pensé que si le haces algo, no podía hacerlo frente a su familia”, contó en entrevista a con el podcast Diario de un CEO.

“Si se trata de educación: nadie nace racista. No tengo ningún odio. No puedo llamar racista a Luis Suárez porque no lo conozco lo suficiente como para llamarlo así, pero ese día usó algunas palabras racistas”, finalizó.

Evra tuvo una extensa carrera en Europa. Sus años de mayor nivel y donde ganó muchos títulos, fue en el Manchester United. Coincidió en muchas temporadas con Cristiano Ronaldo.