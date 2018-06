Patrice Evra: "Cristiano Ronaldo es una máquina obsesiva por ganar"

El francés Patrice Evra, ex compañero en el United de Cristiano Ronaldo, explicó lo competitivo que es el portugués, y habló de la obsesión que tiene con querer mejorar. ¡Hasta entrena almorzando!

"Cristiano Ronaldo es un jugador fuera de serie, de esos que escasean, y que se van a extrañar el día que decidan colgar los botines. El crack portugués vive pendiente del fútbol y de mejorar su juego, y esa locura la evidencia en todo momento.Yo daría este consejo. Si cristiano te invita a comer a su casa, no vayas", anticipó.

En este punto, Evra recordó una anécdota con CR7. "A mí me dijo que fuera después de un entrenamiento para almorzar a su casa, así que estaba cansado. En la mesa sólo había ensalada, pollo y agua, pero nada de gaseosa. Empezamos a comer y pensé que después habría carne... Pero no hubo. Se paró y comenzó a jugar con una pelota. Me dijo que hagamos unos pases y yo primero quería terminar de comer, pero él quería dar los pases y lo terminamos haciendo. Después me pidió que fuéramos a la piscina a nadar. Es una máquina y no quiere dejar de entrenar", explicó sorprendido.

Por último, Evra contó lo competitivo que es el goleador portugués: "Una vez perdió un partido de pin-pong con Ferdinand y todos nos pusimos a gritar y eso le molestó. Mandó a su primo a comprar una mesa y estuvo dos semanas practicando en casa. Después le jugó la revancha y le ganó delante de todos... Ese es Cristiano. Por eso no me sorprende que quiera ganar más Balones de Oro y que quiera ganar el Mundial".