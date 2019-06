Partidos de HOY 8 de junio EN VIVO: Todos los resultados del fútbol nacional e internacional

Este sábado continúa toda la acción del fútbol nacional e internacional. En el plano local, por la Liga 1 Deportivo Municipal y Sporting Cristal definirán quién se ubica en la segunda posición del Torneo Apertura por detrás de Deportivo Binacional. Sport Boys buscará un triunfo que lo saque de la zona de descenso y Cantolao buscará su décimo partido consecutivo sin derrotas.

De otro lado, hoy continúan los encuentros para la clasificación a la Eurocopa 2020. Turquía vs. Francia es el encuentro más atractivo de esta jornada.

Liga 1

13:15 horas | Deportivo Municipal vs. Carlos A. Mannucci

15:30 horas | Sporting Cristal vs. Deportivo Binacional

17:45 horas | Sport Boys vs. Sport Huancayo

20:00 horas | Academia Cantolao vs. FBC Melgar

Clasificación Eurocopa 2020

11:00 horas | Rusia vs. San Marino

11:00 horas | Finlandia vs. Bosnia

11:00 horas | Estonia vs. Irlanda del Norte

11:00 horas | Moldavia vs. Andorra

11:00 horas | Armenia vs. Liechtenstein

11:00 horas | Azerbaiyán vs. Hungría

13:45 horas | Bélgica vs. Kazajistán

13:45 horas | Grecia vs. Italia

13:45 horas | Bielorrusia vs. Alemania

13:45 horas | Turquía vs. Francia

13:45 horas | Escocia vs. Chipre

Final Torneo Apertura de Colombia

19:30 horas | Junior vs. Deportivo Pasto

Brasileirao

14:30 horas | Palmeiras vs. Athletico Paranaense

17:00 horas | Cruzeiro vs. Corinthians

17:00 horas | Gremio vs. Fortaleza

17:30 horas | Ceará vs. Bahía

19:00 horas | Avaí vs. Sao Paulo

MLS

14:30 horas | San Jose Earthquakes vs. FC Dallas

18:30 horas | Philadelphia Union vs. New York Red Bull

20:00 horas | Colorado Rapids vs. Minnesota United

