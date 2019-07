Partidos de hoy 27 de julio del 2019: EN DIRECTO: resultados del fútbol internacional

VER Aquí todo el fútbol en vivo de los partidos para hoy 26 de julio del 2019. Este viernes el fútbol inicia con la Major League Soccer, International Champions Cup, Superliga Argentina y la Liga Águila de Colombia.

VER AQUÍ los partidos de hoy en vivo | Horarios, fechas y canales de tv en el mundo

Portugal - Copa de la Liga Portuguesa

14:30 | Académica vs FarenseSport TV1, Arena Sport 3 Serbia

Argentina - Superliga Argentina

11:15 | Colón vs PatronatoFox Sports Premium Argentina, Fanatiz USA

13:30 | San Lorenzo vs Godoy CruzFOX Sports 1 Brasil, TNT Sports, fuboTV

15:45 | Lanús vs Gimnasia La PlataTyC Sports Internacional, TNT Sports

18:00 | Argentinos Juniors vs River PlateFOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play

Bolivia - Liga de Futbol

14:00 | The Strongest vs GuabiráTigo Sports Bolivia

Brasil - Brasileirao

15:00 | Palmeiras vs Vasco da GamaPFC Internacional, Premiere FC Brasil

17:00 | Internacional vs CearáPFC Internacional, Premiere FC Brasil

17:00 | Cruzeiro vs Atlético PRPremiere FC Brasil

17:00 | Fluminense vs São PauloPremiere FC Brasil

Chile - Primera División

11:30 | Unión Española vs CobresalBet365, CDF Premium, CDF HD

14:00 | Palestino vs Universidad ChileBet365, CDF Premium, CDF HD

19:00 | Audax Italiano vs Deportes IquiqueBet365, CDF Premium, CDF HD

Colombia - Primera A

15:15 | Envigado vs Cúcuta DeportivoRCN | Nuestra Tele, Fanatiz International

17:00 | Atlético Bucaramanga vs MillonariosRCN | Nuestra Tele, Fanatiz

17:30 | La Equidad vs Unión MagdalenaFanatiz | International, Win Sports

19:45 | Once Caldas vs Deportivo Pasto | RCN Nuestra Tele

Argentina | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina, Canal 7 TV Pública

México | UnivisionTDN, Televisa Deportes En Vivo

Brasil | SporTV Play, SporTV 2

Chile | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia | Caracol TV, Caracol Play, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Japón | J Sports 2, NHK Japan

Perú | DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

España | Gol

Estados Unidos | NBC Sports Live Extra App, Fox Sports 1, UNIVERSO NOW, UNIVERSO, Telemundo Deportes En Vivo

Venezuela | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Canadá 1-0 Camerún EN VIVO desde las 14:00 horas de Perú:

Chile | DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Argentina | DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Japón | J Sports 2

México | UnivisionTDN, Televisa Deportes En Vivo

Canadá | RDS, RDS GO, TSN1, TSN5, TSN3, TSN4, CTV, CTV GO, TSN GO

Camerún | SuperSport 4, SuperSport 4 Africa, SL2G

Perú | DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Colombia | DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Más noticias en otros medios:

LEquipe lo confirma: los dos clubes de Francia que apuestan por Miguel Trauco

¡Está 'on-fire'! Henry Vaca anotó un gol en partido de práctica ante Deportivo Coopsol [FOTOS]