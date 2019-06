Partidos de hoy, 12 de junio del 2019 EN DIRECTO: resultados del fútbol peruano e internacional

VER Aquí todo el fútbol en vivo de los partidos para hoy 12 de junio del 2019. Este martes el fútbol inicia de gran manera con el Mundial Femenino, pues Alemania vs. España son el plato fuerte de la jornada. Además, la acción en el Brasileirao continúa y hay encuentros vibrantes que serán transmitidos vía SporTV y Premiere FC Brasil.

Por su parte, el fútbol colombiano tendrá la definición del Torneo Apertura entre Deportivo Pasto y Junior de Barranquilla. Finalmente, la Copa USA cierra la jornada.

Mundial Femenino - DirecTV Sports

08:00 horas | Nigeria vs. Corea del Sur

11:00 horas | Alemania vs. España

14:00 horas | Francia vs. Noruega

Brasileirao - SporTV, Premiere FC Brasil

17:15 horas | Botafogo vs. Gremio

19:00 horas | Fortaleza vs. Cruzeiro

19:30 horas | Internacional vs. Bahía

19:30 horas | CSA vs. Flamengo

19:30 horas | Santos vs. Corinthians

Final Apertura de Colombia - RCN, Win Sports

19:45 horas | Deportivo Pasto vs. Junior

Copa USA - Todos los encuentros vía ESPN+

18:00 horas | DC United vs. Philadelphia Union

18:00 horas | New York City vs. North Carolina

18:30 horas | Cincinnati vs. Lousville City

19:00 horas | Minnesota United vs. Sporting Kansas City

19:00 horas | FC Dallas vs. OKC Energy

19:30 horas | Memphis 901 vs. Orlando City

20:00 horas | Colorado Rapids vs. New Mexico United

21:30 horas | Seattle Sounders vs. Portland Timbers

21:30 horas | LA Galaxy vs. Orange County FC

