Paran torneo de póker en Brasil para que Neymar vaya a una boda

Neymar viajó hasta la ciudad de Sao Paulo para cumplir con algunos eventos pendientes y también para visitar a sus amigos. El brasileño primero debía jugar un torneo de póker y luego asistir a la boda de un excompañero en el Santos, Leo Bastos.

Sin embargo, Neymar no contaba con llegar tan lejos en el torneo de póker y el día de la final coincidía con el de la boda de su amigo, en el que había sido elegido como padrino.

Para arreglar el problema, la organización del torneo decidió costearle a todos los participantes un día más en la ciudad de Sao Paulo y así el brasileño pudiera participar. Al final, todos terminaron contentos, menos un uruguayo llamado Alejandro López, quien iba puntero.

"Todo bien con Ney, pero me da igual jugar con él. Yo prefería jugar el martes, también entiendo lo que significa Neymar, pero yo no estaba dispuesto a estresarme con el cambio de pasajes y procurarme un cambio de hotel, es una logística que no quería hacer porque quiero enfocarme en la mesa final. Así que les pedí que se encargaran ellos. Mientras no me saquen plata, está todo bien. Así que BSOP nos paga un día más de hotel a los cuatro y se hace cargo del costo de cambiar de pasaje", dijo el uruguayo en la página CodigoPoker.

Finalmente, el torneo se aseguró la presencia de Neymar, aunque a cambio tuvo de desembolsar mucho dinero.