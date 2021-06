Brasil será el encargado de dirigir la Copa América 2021 a pesar de las duras críticas que existen alrededor de la decisión. El país no pasa por el mejor momento por culpa del coronavirus pero esto no detendrá el desarrollo de la competición. Más de un futbolista de la selección brasileña se mostró en contra; sin embargo, finalmente, tendrán que acatarla y ser parte del torneo.

El que los jugadores den el visto bueno, ha terminado de desatar una enorme ola de comentarios en contra. El último de ellos fue Walter Casagrande, exseleccionado de la ‘canarinha’ que incluso los llamó “cobardes”.

El atacante que defendió los colores de Brasil en la Copa del Mundo de 1986, explicó que para los actuales deportistas le dan prioridad a los medios digitales. “A estos chicos lo único que les importa es aparecer en las redes sociales mostrando sus grandes casas y sus espectaculares autos”.

El futbolista que se inició en el Corinthians y jugó en el Porto y en Italia, antes de regresar a equipo de origen y pasar luego por Flamengo, explicó en una carta publicada por el sitio web de Globo.

Casagrande cree que a los futbolistas de Brasil no les importa la salud de la población. “La actitud de los jugadores de jugar la Copa América es un acto cobarde y muestra que los jugadores no estaban preocupados por la grave situación sanitaria que hay en el país, sino en cuidarse ellos mismos. Todo se arregló con la renuncia de Caboclo [ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol]”, dijo.

“Esta es una generación de jugadores de fútbol más alienada que vi desde los años 80. Lo único importante para ellos es estar en las redes sociales, mostrando sus grandes mansiones y sus autos potentes″, finalizó.