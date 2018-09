¿Para el Puskas? Hazard marcó alucinante gol con doble huacha [VIDEO]

Ingresó al minuto 55 por Willian y se volvió fundamental para el Chelsea ante Liverpool por la tercera ronda de la Copa de la Liga. Eden Hazard marcó un gol alucinante, digno de ser nominado al Premio Puskas y sobre todo por la importancia, pues con ese gol están eliminando a los 'Reds' del torneo.

Eden Hazard tomó el balón desde el medio campo, con una serie de amagos se quitó a 3 rivales de encima, abrió el campo para asociarse con Azpilicueta, quien le devolvió el balón; el 'Príncipe' encaró a Naby Keita y a un defensor de Liverpool se lo quitó con una tremenda huacha, para rematar potente y cruzado y marcar el segundo gol del Chelsea.

