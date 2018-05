Papu Gómez ninguneó al Kun Agüero tras bronca con Lucas Biglia

No se guardó absolutamente nada el Papu Gómez. El jugador de Atalanta, que fue excluido por Jorge Sampaoli de la selección de Argentina para Rusia 2018 tras lesionar a Lucas Biglia, recibió duras críticas del 'Kun' Agüero por la imprudente falta cometida.

Papu Gómez habló fuerte y fue contundente contra el 'Kun' Agüero: "No lo tomo de ninguna manera porque no voy a estar respondiéndole al Kun, me parece que no vale la pena. No sé qué relación tiene con Biglia, tal vez él es el mejor amigo y está perfecto que lo defienda o se haya sentido mal porque casi lo lesiono, pero no le puedo responder nada porque aparte las preguntas que le hacían eran con cizaña", afirmó el volante.

Además, agregó: "Me parece de una pelotudez enorme. Hay muchísimos problemas de la Seleccion y de la AFA y me parece que no tiene ningún sentido estar hablando de esto", declaró el volante en una entrevista con TyC Sports.

Pero eso no quedó allí y el Papu Gómez afirmó que lo pueden seguir criticando hasta el inicio de Rusia 2018: "Si quieren seguir matando al Papu Gómez y hablar de éstos problemas, para no hablar de los problemas polícitos de la Selecion, me la banco. Hasta que llegue el Mundial mátenme, pero yo estoy acá para hablar y declarar que no hubo ninguna mala intención y que le pido mil disculpas a Lucas Biglia", indicó el volante.

