Selección peruana | Paolo Guerrero mostró el terrible corte cerca del ojo que sufrió ante Flamengo | FOTO

Las imágenes de Paolo Guerrero ensangrentado, en el duelo entre Internacional y Flamengo, llamaron mucho la atención de los hinchas que siguieron el partido del Brasileirao por TV. Y tan o más llamativa, y hasta impactante, fue la imagen de la zona afectada tras el encuentro.

A través de Instagram, Paolo Guerrero mostró la magnitud del daño que le causó el choque aéreo con el defensor de Flamengo, Rodrigo Caio. En la foto, el párpado superior del ojo derecho del delantero, muy cerca de la ceja, luce con un corte de varios centímetros.

Paolo Guerrero fue expulsado a los 44' del primer tiempo luego de reclamar de manera airada al árbitro por la falta que le produjo el corte y lo llenó de sangre. Los compañeros del delantero de Internacional tuvieron que intervenir para calmar al 'Depredador' y ayudarlo a salir de la cancha.

De acuerdo al informe arbitral, Paolo Guerrero se ganó la tarjeta roja "por ofender al cuarto árbitro, el Sr. Grazianni Maciel Rocha, con su dedo medio, diciendo las siguientes palabras: "Fuck you, fuck you, fuck you"". Además, el deportista repitió las ofensas contra el juez principal, según el documento.

La expulsión de Paolo Guerrero fue la segunda que sufrió Internacional en el partido. Y es que a los 18', Bruno tuvo que abandonar la cancha por una falta sobre Gabriel Barbosa. Al final, el conjunto colorado perdió 3-1 en el marco de la fecha 21 del Brasileirao.