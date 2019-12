Paolo Guerrero com a camisa do Internacional:



📊 41 Jogos

⚽ 20 Gols

🅰 01 Assistência

🏆 Artilheiro Copa do Brasil (5 gols)

🏆 Melhor jogador Copa do Brasil



▶ 1 gol a cada 168 minutos



📸 Ricardo Duarte pic.twitter.com/F7opyU23pG