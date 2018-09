Panamá le rinde homenaje a Luis Tejada con una estatua de 'chalaca'

Tremendo homenaje para el 'Pana'. Y es que Luis Tejada es ídolo de la selección de Panamá, pues el máximo goleador de en la historia y a fines del 2017 pudo darle la alegría a todo su país de clasificar al mundial de Rusia 2018. Aunque el seleccionado panameño fue eliminado en primera ronda, el país centroaméricano le muestra todo el cariño y respeto por el delantero de Sport Boys.

Este último viernes, en Panamá, Luis Tejada conoció su estatua donde realiza una popular 'chalaca', pues el atacante pudo realizar un gol de tal magnitud con la camiseta de su selección en el 2005. Dicha estatua es un homenaje para el delantero del fútbol peruano debido al 'Día de la chalaca'

El portal 'Somos La Sele' compartió el momento en donde se conoció el monumento histórico, donde además publicó la placa con todos los datos de la estatua. "En honor a Luis Carlos Tejada Hansell "El Matador Tejada", máximo goleador de la selección nacional (41 anotaciones)", son las palabras que quedarán grabas para la historia del fúbol panameño.

El ahora jugador del Sport Boys no la viene pasando bien en el conjunto rosado, pues no viendo titular y los goles no vienen como en temporadas pasadas con Juan Aurich y Universitario.

