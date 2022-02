Palmeiras vs. Al Ahly se enfrentarán este martes 8 de febrero por las semifinales del Mundial de Clubes en el Estadio Al-Nahyan a partir de las 11:30 a. m. (hora peruana). El vencedor chocará en la última instante ante el ganador de la llave Chelsea vs. Al- Hilal vs Al Jazira

El vigente campeón de la Copa Libertadores buscará cobrarse la revancha ante el cuadro egipcio, pues perdió en la lucha por el tercer lugar en la edición pasada mediante la definición de penales. Previamente, había quedado eliminado a manos de Tigres.

El ‘Verdao’ sueña con levantar el trofeo y emular lo logrado por Corinthians en 2000 y 2012, Sao Paulo en 2005 e Internacional de Porto Alegre en 2006. Esos conjuntos brasileños son las únicos que han impedido una coronación europea en el Mundial de Clubes, sustituto de la emblemática Copa Intercontinental.

El elenco dirigido por Abel Ferreira posee en su plantel a jugadores de jerarquía como Eduard Atuesta, Rafael Navarro, Gustavo Gómez, Benjamín Kuscevic y el experimentado portero Marcelo Lomba.

Palmeiras llega con ritmo a este torneo, pues el último martes venció por 1-0 a Agua Santa con anotación de Eduardo Pereira Rodríguez por el Campeonato Paulista.

Palmeiras vs. Al Ahly: horario

México – 10:30 a.m.

Perú – 11:30 a.m.

Colombia – 11:30 a.m.

Ecuador – 11:30 a.m.

Venezuela – 12:30 p.m.

Bolivia – 12:30 p.m.

Argentina – 1:30 p.m.

Chile – 1:30 p.m.

Paraguay – 1:30 p.m.

Uruguay – 1:30 p.m.

Brasil – 1:30 p.m.

España – 5:30 p.m.

Por su parte, Al Ahly venció por 1-0 a Monterrey en la ronda previa con gol de Mohamed Hany a los 53 minutos. El cuadro egipcio pudo incrementar la venta, sin embargo, falló ocasiones claras.

La escuadra dirigida por Pitso Mosimane llega a esta competición como flamante campeón de la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol. En esta oportunidad, esperan dar la sorpresa y llegar a la final.

Al Ahly confía en Hussein El Shahat y Abdel Kader quienes liderarán la ofensiva del equipo. De la misma manera, el lateral derecho Mohamed Hany espera volver a marcar.

Palmeiras vs. Al Ahly: canales

El encuentro entre Palmeiras vs. Al Ahly por las semifinales del Mundial de Clubes se transmitirá en exclusiva a través de TNT Sports.