​Padre de Emiliano Sala tras hallazgo de avioneta: "Estoy desesperado"

Tras el hallazgo de la avioneta Piper PA-46 Malibú en la que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala, su padre se ha pronunciado y ha manifestado sentirse "desesperado".

Horacio Sala, padre del futbolista desaparecido, declaró luego de que se anunciara el hallazgo de la nave en el Canal de la Mancha: "No lo puedo creer, estoy desesperado. Mi mujer, mis dos hijos y algunos amigos de Emiliano están allá. Hoy no me comuniqué con nadie. Hablo todos los días, pero como mi teléfono no tiene Whatsapp me cuesta llamarlos o que me llamen", sostuvo a Crónica TV.

Recordemos que días atrás detuvieron la búsqueda de la avioneta privada en la que viajaba Emiliano Sala. Pero, tras la contratación de una aeronave por la familiia gracias a las donaciones, pudieron reiniciar la búsqueda que logró dar con el paradero este esta.

