Padre de Emiliano Sala: "Estamos desesperados, no sabemos nada"

Desesperación total. El amanecer de este martes ha sido trágico para la familia del delantero argentino Emiliano Sala, quien dejó Nantes para partir rumbo a Gales y sumarse a su nuevo club pero que el vuelo que lo llevaba a su nueva ciudad desapareció en medio del Canal de la Mancha.

La familia del futbolista se encuentra desesperada en el país argentino y dice no saber nada al respecto, pues la mala noticia llegó mientras que ellos veían televisión. "Me enteré por TN porque me avisó un amigo. Yo estoy en Rosario, trabajando, no estoy en mi casa. No sabía nada. No se puede creer", dijo su padre, Horacio Sala, con la voz quebrada.

Asimismo, el progenitor del atacante de 28 años espera que con el transcurso de las horas, las noticias sean positivas para con su hijo. "Le dije a mi hijo Darío, porque ellos no sabían nada, les avisé que estaba en la TV. Estoy desesperado, ojalá todo cambie en las noticias", agregó.

Emiliano Sala fichó este último sábado su contrato con el Cardiff City y este lunes se despidió del Nantes de Francia que lo acogió en la temporada pasada. El delantero compartió con su familia la buena noticia de ir a la Premier League, sin embargo, rumbo a Cardiff su avión se encuentra desaparecido desde las 22:50 horas en donde el avión perdió contacto.

