Padre de Neymar defiende a su hijo y asegura que mujer que lo acusa de violación, lo extorsionó

Lo defiende a capa y espada. En las últimas horas, un medio brasileño publicó que una bella mujer denunciaba a Neymar Jr por una supuesta violación, sin pasar mucho tiempo, la noticia dio la vuelta al mundo ya que el atacante del PSG ya está en su país con la selección de Brasil preparándose a la Copa América.

Sin embargo, el padre y representante del delantero parisino, asegura que la mujer que lo ha denunciado en París se trata de una extorsionadora. Y es que el progenitor del astro brasileño indicó en el medio de su país que Neymar conoció a la muchacha en París, se conocieron y tuvieron relaciones en varias oportunidades.

Cabe mencionar que la intimidad que mantuvieron ambos personajes fue por consentimiento de ambos y no se trataría de una violación como lo afirma la joven. Sino que la mujer amenazó a la ex estrella del Barcelona que le de dinero para no hacer pública la supuesta falta.

Por ello, el padre de Neymar indicó lo siguiente: "son personas que intentan chantajearlo, pero estamos preparados para ese tipo de situación, aunque no la esperábamos. En realidad no hubo ningún crimen y Neymar es víctima de un intento de extorsión. Tenemos toda la documentación para probarlo", acotó.

Finalmente, Silva Santos, padre de Neymar, agregó que este tipo de hechos se venían venir y que la justicia se encargará de esclarecer todo tipo de falta.

