Padre de Neymar causa indignación por desafortunda respuesta a una periodista

A pesar que el Mundial Rusia 2018 terminó hace más de una semana, los comentarios y noticias a cerca de lo ocurrido durante el mes que se llevó a cabo continúan. En esta oportunidad el padre y representante de Neymar fue el protagonista de un reprochable acto hacia la periodista de periódico "Folha" de Sao Paulo, cuando ella le preguntó por una supuesta fiesta que habría organizado durante la participación de la selección de Brasil en la Copa del Mundo.

"La fiesta la hice con tu madre. Yo estaba con tu madre allí. Ya te estoy respondiendo, estaba tu madre, tu padres, quien quieras", fue parte de lo que le contestó el padre de Neymar tras se consultado por la reportera sobre la fiesta que habría sido realizada en el hotel de Sochi, ciudad donde la selección de Brasil se hospedó.

Además, el padre del delantero del PSG agregó "no te di mi teléfono, no te conozco, no sé quién eres. No tienes derecho a llamarme. No hice ninguna fiesta y quiero saber quien es el mentiroso". Sin embargo, no pudo desmentir la versión sobre la fiesta, generando la crítica e incomodidad de los hinchas de la selección de Brasil tras su eliminación en cuartos de final de Rusia 2018 ante Bélgica.

