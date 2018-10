Padre de Lopetegui: "A Real Madrid le hace falta Cristiano Ronaldo"

"Aquí falta Cristiano Ronaldo", con esa contundente frase el padre Julen Lopetegui ha salido a defender a su hijo a pocas horas del clásico entre Barcelona y Real Madrid que se jugará este domingo en el Camp Nou. En una entrevista en el suplemento Crónica del diario español El Mundo, José Antonio Lopetegui salió a poner el pecho ante las críticas y los rumores sobre la posible salida de su hijo del conjunto 'merengue' si es que no gana el clásico.

Cristiano era fundamental

El padre de Julen Lopetegui ha sido claro y ha dejado en evidencia la falta del delantero portugués Cristiano Ronaldo. "Cristiano Ronaldo era bueno. ¿Era chulo? Todos tenemos defectos. Pero resulta que metía 50 goles. Aquí falta él. Ahora falta un goleador destacado. Ni uno. No se le ha traído ninguno. Que si Neymar, si este otro, pero no ha llegado nadie. A mi hijo le han robado 50 goles", indicó.

Pero el progenitor de Julen Lopetegui no se quedó ahí y aseguró que no puede hacer más. "Tiene que conformarse con lo que tiene en casa", lamentó José Antonio Lopetegui sobre la ausencia de CR7, aunque aclaró: "Él (Julen) está encantado con los chicos que tiene. 'Tengo una gente buenísima' suele decir, 'dan todo lo que tienen de sí'. No culpa a los jugadores. Cuando no hay material, no hay. Había, pero se marchó".

Además José Antonio indicó que los jugadores también aprecian a Julen Lopetegui. "Los chicos están encantados con su entrenador... Y ojo, a Julen no le faltan dos duros", afirmó y acto seguido confesó: "Siempre ha sido fuerte. Y tranquilo. Hemos sido una familia corriente, humilde. Nunca nos ha gustado fantasmear. Es el estilo de la familia. No hablar mal de nadie. Sabe lo que pasa, que cuando las cosas se empiezan a torcer el culpable es el entrenador. Y no es así. Hay muchos que piensan igual que nosotros", sentenció.

