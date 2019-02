Padre de Emiliano Sala: "Se nos terminó la ilusión"

Horacio, el padre de Emiliano Sala, reveló que se le acabo la esperanza de encontrar con vida a su hijo, luego de que se conociera que hallaron el avión en el que viajaba el futbolista y había un cuerpo en los restos.

"Ahora se nos terminó la ilusión. Esperemos que estén los dos cuerpos ahí adentro. No quedan más palabras para decir", dijo Horacio Sala en El Trece.

"Por lo menos tuvimos noticias después de 15 días de desesperación. No hablé más con mis hijos. Me entero por las redes, no hablé más", agregó.

El padre de Emiliano Sala brindó una entrevista a Fox Sports y se le vio con tristeza por las nuevas noticias sobre su hijo.

"No se puede creer. Esperemos que se encuentren los dos cuerpos y estén los dos para aliviarnos un poco más el dolor. Ya está. Lo único que espero es que lo encuentren, que esté ahí, que no se haya salido del avión porque va a ser difícil", expresó.