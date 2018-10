Pablo Bengoechea respondió sobre su posible salida de Alianza Lima

El técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, habló sobre su futuro en el conjunto blanquiazul y al parecer no seguiría en Matute en 2019 por temas personales.

"Mi contrato termina en diciembre y el club tiene que estar trabajando lo que va a pasar en enero, es totalmente lógico. Tenemos las cosas muy claras con el club, estoy muy agradecido con cómo me tratan desde que llegué, estamos muy a gusto, más allá de ganar o perder. Yo tengo un tema personal por resolver", dijo Pablo Bengoechea en conferencia de prensa.

Luchará hasta el final

Sobre los últimos partidos de Alianza Lima, Pablo Bengoechea señaló que espera mejorar. "Es una situación mala para nosotros a nivel de resultados, no estamos donde queríamos estar. Nosotros queremos jugar por todos los medios la semifinal, hoy no dependemos de nosotros, Garcilaso y Municipal nos llevan un punto y ya no vamos a jugar contra ellos. Tenemos la esperanza de revertir esta situación que no es buena", explicó.

"En este momento yo veo un plantel dedicado, responsable, con ganas de lograr nuestro objetivo, que es ser semifinalista. A partir de ahí pelearemos para llegar a la final pero primero tenemos que llegar a la semifinal y esa es ahora nuestra meta", agregó.

