Pablo Aimar: "Messi es único y Ronaldo es una bestia"

Para muchos fue uno de los mejores gambeteadores que tuvo River Plate y el fútbol argentino, para otros, Pablo Aimar fue simplemente el ídolo de Messi. El 'Payasito' habló de la 'Pulga' y dijo que merece ser campeón del Mundo en Rusia 2018.

"Yo creo que Lio (Messi) se hizo mi hincha porque en una época, cuando él era adolescente, justo en esa etapa en River era muy rápido, gambeteador, miraba siempre para adelante. Supongo que me idolatró por lo vertical, por ese afán de agarrar la pelota y atacar. Y porque nunca perdí esa alegría por jugar al fútbol", señaló con orgullo y pecho inflado Aimar a quién Messi lo tuvo de ídolo.

Sin duda, haber jugado con la 'Pulga' y verlo con la selección, emocionan a Aimar. "Leo se levanta a la mañana y sabe si gana o no. En el fútbol siempre dependes de tus compañeros, salvo que seas Messi. Decide 9 de 10 partidos y quizás me quedo corto. Él decide cómo termina el partido, dónde le hacen la falta para patear un tiro libre... pero el día que no esté bien, tiene grandísimos jugadores en Argentina", expresó el 'Payasito', quien agregó. "El de ahora es el mejor Messi. Con el Barça de Guardiola, en cada pelota hacía algo llamativo pero ahora elige aún mejor. Siempre decide bien y no sé si depende tanto de con qué compañeros juegue. El día del Bernabéu que se saca la camiseta, el Barça no venía bien, y el tipo, en la primera pelota, agarró a Casemiro y le hizo un par de cosas en el medio... Todos lo que hemos jugado supimos que ese día quería hacer lo que él quería".

Según Aimar quien lo puede alcanzar en cuanto al nivel futbolístico es Maradona pero Cristiano Ronaldo, es un gran competidor. "A Maradona, pero no tanto tiempo. Por eso tiene tanto mérito lo de Cristiano, por disputarle durante tantos años el uno a Messi. Es un súper crack. El que ha jugado a fútbol sabe que el número uno es Messi, pero Cristiano es una bestia".

Por último destacó el significado de la camiseta Argentina y sobre todo en el momento futbolístico de Gonzalo Higuaín. "Es un peso pero siempre digo que cuando éramos pequeños y veíamos a Maradona cantar el himno, queríamos ser él. Ahora los niños quieren ser Mascherano, Messi... es lo que hemos querido todos. Pero ponerse la albiceleste supera todo, también para Higuaín"