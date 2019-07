Óscar Ruggeri recibió clase de historia sobre San Martín y su paso por la Cordillera de los Andes | VIDEO

Don José de San Martín fue quien proclamó la independencia del Perú gracias a sus campañas en nuestro país, donde tuvo que cruzar en varias ocasiones la Cordillera de los Andes, pero todavía en algunas personas todavía quedan varias dudas de sus hazañas, como a Óscar Ruggeri.

En el programa 90 minutos de fútbol, Óscar Ruggeri habló de sus dudas sobre San Martín, que fueron aclaradas por el historiados argentino Felipe Pigna.

"El paso de los Andes era muy difícil de creer, pero a esta altura ya sabemos que si sucedió. San Martín cruzó varias veces la Cordillera de los Andes, por lo menos cinco veces, la más célebre fue el Paso se los Andes con seis columnas, desde la Rioja hasta Mendoza, para juntarse y dar la batalla de Chacabuco, que cambió el curso de la historia en la guerra de independencia", dijo Pigna a través de una comunicación telefónica con Fox Sports.

Óscar Ruggeri luego aseguró que entendió mejor sobre las campañas de San Martín. "Lo que habla este muchacho, la verdad me convence un poquito más. Que me hablen estos acá, que me dicen 'La cruzó a caballo blanco', después el otro me dice que fue en camilla. Ahora que me lo explique él de esta manera te convence más".