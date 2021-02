El exfutbolista Oscar Ruggeri explotó contra los políticos argentinos que vienen recibiendo dosis de la vacuna contra el COVID-19, antes que la gente de riesgo y esencial en ese país.

“Esto es muy sencillo, señores: los esenciales deben ser vacunados primero. Por ejemplo, si van a empezar las clases los docentes deberían estar vacunados. Todos los esenciales más el presidente tienen que estarlo”, dijo el campeón del mundo en 1986 y actual comentarista de ESPN.

“Los demás, que son los intendentes, diputados, senadores con 40 años, 45... Les tendría que dar vergüenza. Señor Ginés (Ministro de Salud): mi mamá tiene 87 años y no está vacunada. Ella está encerrada en su casa y ustedes con 40 años ponen el brazo como diciendo ‘vieron que yo me vacuné’, como diciendo que no hay que tener miedo, ¡dale!”, agregó.

“No me vengan… ¡verseros, verseros! Yo tengo posibilidades de vacunarme porque por ahí llamo a uno o al otro, pero ¿yo me voy a ir a vacunar antes que mi mamá? Que gente grande, nuestros abuelos, nuestro jubilados, no estén vacunados y ustedes con 45 años, 50, muestran el carnet azul...”, señaló.