A lo Nunes con Kopriva: noquea a su rival en el clásico de Escocia [VIDEO]

Duro golpe. El nombre de Ryan Kent ha dado la vuelta al mundo en pocos minutos. El volante del Rangers fue uno de los protagonistas del clásico de Escocia, al propinarle un fuerte puñetazo al volante y capitán de los Celtic, Scott Brown. Las imágenes del golpe hicieron recordar a lo acontecido en el año 1994 en un clásico entre Alianza Lima y Universitario, cuando Jorge Amado Nunes, le propinó un puñete al delantero aliancista Juan Carlos Kopriva.

Durante el encuentro, Scott Brown, fue una pesadilla para los volantes y delanteros del Rangers, pues los molestó en cada momento. Este hostigamiento del mediocampista de los Celtic fue tal que se llevó un codazo del colombiano Alfredo Morelos, que a la postre fue expulsado por el referí del encuentro.

A pesar de esto Scott Brown, continúo realizando su trabajo en la medular, sin prever que el desenlace del encuentro. A falta de cuatro minutos para finalizar el denominado 'Old Firm Derby', que iba 1-1, James Forrest anotó el segundo gol del Celtic. Brown no dudó en celebrar el gol de su equipo, pero esto no fue bien recibido por Kent, quien se fue encima de su rival y le propinó un fuerte puñetazo.

El duro golpe hizo que Scott Brown terminara tumbado el el césped. A pesar de la agresión, Kent no fue amonestado, pues el árbitro no vio lo ocurrido. Finalizado el encuentro, Brown, fue increpado por algunos jugadores de los Rangers, quienes le reclamaron por lo realizado durante todo el encuentro y l conducta inapropiada que usó para marcar a sus rivales.

