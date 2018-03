Futbolista nunca fue a un Mundial pero salió dos veces en álbum Panini

Durante la época de oro de la selección de Colombia, había un jugador que era tomado en cuenta para los partidos de las Eliminatorias, sin embargo, nunca pudo llegar a una cita mundialista. Se trata de John Jairo Tréllez, quien ahora tiene 49 años y es un futbolista retirado.

Con la fiebre del Mundial de Rusia 2018 y la atención especial que tiene el álbum de Panini, el ex jugador de la selección de Colombia publicó en su cuenta de Twitter su gran anécdota. "Jajaja, no fui a ningún Mundial, pero por lo menos salí dos veces en el álbum", señaló el ex jugador, en una anécdota que siempre recordará.

Jajaja, no fui a ningún mundial pero por lo menos salí dos veces en el álbum... pic.twitter.com/sAvm1Fv9GN — Jhon Jairo Tréllez (@JJTrellezV) 14 de marzo de 2018

Nunca pudo ir a ningún Mundial, en este caso los de Italia 90 y Estados Unidos 94, pero sí participó de la Copa América de Argentina 1987 y la de Brasil 1989, donde la selección de Colombia llegó al tercer lugar en la primera y en primera fase durante la segunda.

