Nuevo arquero de Juventus quedó impactado por fichaje de Cristiano Ronaldo

El arquero italiano Mattia Perin fue presentado este miércoles en la Juventus y aseguró que quedó sorprendido por el fichaje de Cristiano Ronaldo, ya que no esperaba jugar esta temporada con el delantero portugués.

"No me lo esperaba, aunque no me sorprende tanto que un club como este haya fichado a un jugador de este tipo. La noticia me ha impactado, porque es el mejor jugador del mundo. Entrenarse con él, que además de ser el mejor del mundo es un gran profesional, y aprender de él será un plus", dijo el portero.

"Es algo importante para todos, para nosotros del Juventus y para la Serie A, que volverá a ser uno de los dos o tres mejores campeonatos del mundo. El Juventus está a la par del Real Madrid, del Barcelona y del Bayern Múnich. Estamos a ese nivel. Si Cristiano tenía que irse del Madrid pensé que lo más probable era que firmara por el Juventus, y así fue", añadió.