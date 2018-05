La nueva camiseta del Bayern Múnich de la que te vas a enamorar [FOTOS]

Es sabido que los alemanes no hacen nada de forma improvisada y que la planificación es palabra mayor en su diccionario. Un equipo grande como el Bayer Múnich no podía está alejado de esa filosofía de vida y, pese que todavía no termina el actual torneo, acaba de presentar la indumentaria que utilizará en la temporada que viene.

Según explicó la marca deportiva Adidas, la firma que viste al elenco bávaro, el diseño de la camiseta fue ideado con el eslogan del club como motivo principal. Como se aprecian en las fotos, el color rojo será el predominante.

El lema fue la inspiración

Además, en el uniforme resaltan los famosos ángulos del Bayern Rauten en el escudo del club incrustados en la camisa con su icónico color rojo. Del mismo modo, la 'M' que aparece están inspirada en el lema del club: "Mia san mia". En cuanto a las mangas, estas presentan bordes de azul marino

La nueva indumentaria de los bávaros ya está a la venta y será utilizada en el último partido de la Bundesliga frente al Stuttgart, de local. Esta es una estrategia que aplica el vigente campeón alemán para motivar a sus seguidores a adquirir la nueva 'piel'.

Mira más fotos de la nueva camiseta del Bayer Múnich