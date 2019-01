"No volveré a convocarte": Drástica decisión del DT de Barcelona sobre jugador

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, descartó completamente a Munir El Haddadi ya que este se ha negado a renovar su vínculo con el club. El medio español, Marca, filtró la información en relación a la draconiana decisión que ha tomado Valverde con el delantero, que no ha jugado mucho en la temporada.

Munir no fue convocado el último sábado para el encuentro frente al Getafe y el técnico del Barcelona no lo volverá a conovocar. Entrenador y futbolista mantuvieron una reunión antes del partido del Getafe en el que el estratega le aclaró que "no volveré a convocarte".

Según la información, Ernesto Valverde prefiere darle oportunidad a otros jugadores que sí quieran estar en el equipo. Es decir, su prioridad es el jugador que tenga objetivos con el equipo.

Recordemos que Munir El Haddadi realizó divisiones menores en el Barcelona, donde debutó en el 2014 bajo las órdenes de Luis Enrique. Esa tarde le hizo un gol al Elche y se convirtió en el futbolista más joven del cuadro culé en marcar en la primera jornada de la Liga Española, con 18 años y 357 días.

