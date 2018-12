No olvida a su ex: El deseo navideño de Neymar

El deseo navideño de ‘Ney’ tiene como destino Barcelona. Una temporada y media lleva Neymar en el París Saint Germain y es tiempo suficiente para confirmar, y reafirmar, que quiere volver a vestirse de azulgrana.

Desde la interna de Barcelona informan que Neymar no ha olvidado su paso por el club y “sus llamadas son constantes”, buscando una solución y su próxima vuelta al Camp Nou. Sin embargo, la misión no es tan sencilla, pues el club parisino no estaría dispuesto a soltar a su figura.

“El problema es ese, plantear al PSG el tema si nos acabase interesando. Para el próximo verano no hay cláusula de salida, aunque para 2020 el precio sí que está fijado: 160 millones”, se refiere una fuente cercana al Barcelona al diario ‘As’ de España.

Como en casa

Las constantes visitas de Neymar a la ciudad deportiva de Barcelona son solo uno de los indicadores para regresar a jugar junto a Lionel Messi y Luis Suárez, referentes del equipo y con quienes mantiene constante comunicación. Además, son reiteradas las veces en las que ‘Ney’ hay demostrado (en privado y en sus redes sociales) su debilidad por el Barza, lo que tiene tranquila a la directiva catalana.

“Cuando viene a Barcelona, que es habitualmente, siempre acaba visitando el vestuario de la Ciutat Esportiva. Es una pena, ya que aquí lo tenía todo, pero acabó forzando su salida y deberíamos ver cómo reaccionaría el entorno, que no acabó nada satisfecho con todo lo que pasó”, resaltan en la interna.

No hay trueque

Semanas atrás se especuló un posible trueque entre Neymar y Ousmane Dembélé; sin embargo, desde las oficinas del Barcelona desmintieron dichos rumores. El francés ingresaba en el plan de PSG (nacionalizar la plantilla), pero ha mejorado su rendimiento en el cuadro azulgrana, por lo que el club vio inviable su salida al PSG.

