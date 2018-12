​Niño afgano que soñaba ser Messi se queda sin casa en bombardeo talibán

El niño afgano que se hizo famoso en redes sociales por jugar con una camiseta de plástico 'improvisada' de Lionel Messi viene atravesando momentos más que complicados en su territorio natal. Murtaza Ahmada y su familia se quedaron sin casa tras sufrir un bombardeo talibán.

El niño afgano fan de Messi se queda sin casa

El pequeño Murtaza Ahmada tuvo que abandonar su casa sobre la región de Jaghori en Afganistán, por culpa de los últimos enfrentamientos por la guerra civil que se viene viviendo en esa parte del mundo, la familia huyó hacia Kabul, la capital de este país.

'Extraño nuestra casa en Jaghori, no tengo una pelota aquí y no puedo jugar al fútbol o salir. Salimos de la casa durante la noche y mamá me pidió que dejara la pelota y las camisetas', fueron las declaraciones que recogió la prensa de Murtaza Ahmada.

Como se recuerda en el 2016 el niño afgano se hizo famoso tras ser fotografiado jugando fútbol con una camiseta de bolsas plásticas, que buscaba imitar las que utiliza Lionel Messi en la selección de Argentina. Tiempo después Murtaza Ahmada conoció al jugador a través de la Unicef.