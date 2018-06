Nigel de Jong dio su versión sobre la terrible patada contra Xabi Alonso

Hace 8 años, el mundo vería una criminal patada de Nigel De Jong contra Xabi Alonso en la final de Sudáfrica 2010 entre Holanda y España. Aquella patada en el pecho del volante español quería en la historia, pues el holandés solo recibió una amonestación de tarjeta amarilla.

A puertas del inicio de Rusia 2018, Nigel De Jong habló para la revista Four Four Two y dio una insólita explicación de los hechos: "No vi venir a Alonso porque estaba en mi lado ciego y solo quise disputar el balón. No esperaba ser expulsado en ese momento porque sentí que obviamente fue un incidente desafortunado", afirmó el holandés.

Además, habló de la reacción de Howard Webb, de quien afirmó que "tuvo suerte de que un árbitro inglés estuviera arbitrando en la final" (pues se caracterizan por ser permisivos). "Pensé que me daría el beneficio de la duda porque alcé mis manos inmediatamente", finalizó el holandés.

Actualmente, Nigel De Jong pertenece al Mainz 05 de la Bundesliga y espera que "tal vez algún día Xabi Alonso y él compartan una cerveza y se rían de aquel momento".

