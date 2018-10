Jugador que fue 'borrado' por Messi de la selección argentina anunció su retiro

"Hasta acá llegué", empezó su carta para anunciar que llegó el momento de decir adiós. Multicampeón con Boca Juniors y medalla de oro con la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos Grecia 2004, el zaguero Nicolás Burdisso informó que no volverá a jugar más a nivel profesional.

A través de sus redes sociales, el defensa central expresó que la hora de colgar los chimpunes ha llegado. "Hasta acá llegué, hoy a 19 años de mi debut llegó el momento de terminar mi aventura como futbolista profesional", escribió en su cuenta de Instagram.

"Gracias a todas las personas que me acompañaron en este viaje, a Dios y a mi familia, compañeros y equipos que forme (sic), entrenadores, historias y sobre todo hinchas", añadió.

El exdefensor de Boca Juniors (con el que ganó siete títulos, nacionales e internacionales) se encontraba sin equipo desde mitad de año, tras haber finalizado su vínculo con el Torino de Italia.

Casi se 'mecha' con Lionel Messi

El jugador de 37 años, que jugó 14 años en Italia, contó hace un par de meses que cuando coincidió en la selección albiceleste con Lionel Messi en alguna ocasión casi se va a las manos con el astro del Barcelona. Después de ese incidente no lo volvieron a llamar al combinado argentino.

"Nos peleamos. Son cosas que pasan muy a menudo en el vestuario. Discutimos dentro de la cancha, él quería la pelota, yo se la quería dar pero no podía, él estaba incómodo con el partido, yo con la situación, cosas que se dan. Entramos al vestuario discutiendo y cuando vi que venía me paré como para pelear, pero justo nos separaron. Yo no volví nunca más a la Selección". ¿Fue 'borrado' por Messi? Quién sabe.