Jugador de Chile se disculpó tras llamar "muerto de hambre" a venezolano

El duelo entre la selección de Chile y la selección de Venezuela quedará marcado por una fuerte frase discriminatoria por parte de Nico Díaz, jugador de la 'Roja' quien llamó "muerto de hambre" a su rival Pablo Bonilla.

Luego de todo el rechazo e indignación que generó esta frase, el jugador tuvo que lanzar una carta abierta que fue publicada a través de las cuentas oficiales de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

En la misiva, indica lo siguiente: "quisiera hacerles llegar mis más sinceras disculpas por mi reprochable actitud hacia Pablo Bonilla y el pueblo venezolano durante el desarrollo del partido entre Chile y Venezuela por el Sudamericano Sub 20".

Además, agregó lo siguiente: "Lamento profundamente mi reacción hacia Pablo Bonilla. En ningún caso, mi intención fue la de denigrar o insultar al pueblo venezolano. Al igual que millones de chilenos, he tenido la suerte de compartir con personas que han llegado de Venezuela a Chile y me he dado cuenta de su calidad humana".

"Sin duda, esta triste experiencia me servirá en mi carrera como deportista. Los jugadores de fútbol tenemos una enorme responsabilidad pública. Son millones de personas las que ven en esta actividad el reflejo de valores como el compañerismo, el respeto y, por sobre todas las cosas, el juego limpio", añadió en otro de los párrafos.

"Muerto de hambre" le grita Nicolás Díaz a su compañero de profesión, solo por ser venezolano. Cosas así no se pueden aceptar. pic.twitter.com/pnrooVeuLu — Nightspirit (@Nightspirit33) 20 de enero de 2019

