Neymar visitó a sus compañeros del Barcelona y dijo que no irá al Madrid

¿Regresará? El actual jugador del PSG, Neymar, se encuentra de Barcelona pasando algunos días libres y no dudó en visitar las instalaciones de su ex equipo y también a sus demás compañeros. La emoción fue grande cuando el brasileño subió varias fotografías en donde expresaba todo su sentir a sus ex compañeros de vestuario.

El ex atacante del Barcelona estuvo en los planes del Real Madrid para reemplazar a Cristiano Ronaldo quien fichó por la Juventus. Aunque no hubo un acercamiento tan formal, en Madrid estaban dispuestos a pagar hasta 300 millones de euros por el brasileño. Por su parte, Neymar siguió firme con el equipo francés.

El brasileño fue consultado nuevamente por su llegada a Madrid y dijo que él tenía contrato con el PSG y solo pensaba en su equipo, confesó a Mundo Deportivo.

¿Regresará?

En España, la presencia de Neymar causó demasiado alboroto, tanto en los hinchas, como en los propios periodistas. Muchos aseguraban que la visita del ex jugador de Santos de Brasil, marcaría un retorno al conjunto 'azulgrana'.

Neymar expresó todo su cariño en su cuenta oficial de Instagram, donde escribió que esta feliz de reencontrarse con Ivan Rakitic, Ter Stegen y Luis Suárez, todas las fotografias ya son compartidas a nivel mundial.

