Neymar rompe su silencio y se confiesa: "Todos sabían que no quería regresar al PSG" | VIDEO

El brasileño Neymar se incorporó a su club luego de haber estado con la selección de Brasil en la fecha FIFA donde enfrentó al equipo de Ricardo Gareca y no pudo hacer nada ante la 'bicolor'. Neymar no aguantó más y se confesó en su vuelta al PSG luego de todo lo ocurrido en el verano de Paris sobre su negociación con el Barcelona.

Video: Sport



"Estoy acostumbrado a ser abucheado a lo largo de mi carrera. Esta vez, jugaré cada partido como si estuviéramos lejos de casa", fue lo primero que dijo a los medios de prensa que esperaban su llegada. Asimismo, el ex jugador 'azulgrana' rompió su silencio y contó todo.

"Todos sabían que quería irme (del PSG). Lo dije y lo repetí. No quiero entrar en detalles de lo que pasó en las negociaciones. Cada uno sabe lo que hizo durante este periodo. Se pasa la página. Soy un jugador de PSG y ahora voy a dar todo en el campo", agregó el atacante carioca.

Neymar indicó que no necesita del apoyo de la hinchada debido a que en los últimos partidos y a lo largo de la temporada pasada no fue bien recibido. "No necesito que la afición me anime. Me quedó y defensaré este equipo. La respuesta de la afición es igual. Lo importante es el juego y ganar”, culminó.

TAMBIÉN LEE

Japonés Gaku le quita el lugar a Beto da Silva, que no fue convocado por el DT de Depor | FOTO

FMS Internacional 2019 | Teorema queda fuera de la competencia y Urban Roosters anuncia su reemplazo [FOTO]