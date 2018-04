Neymar reveló cómo nació su amistad con Lionel Messi

Neymar tuvo una increíble revelación acerca de su amistad con Lionel Messi. En una entrevista con el programa de televisión brasileño 'Altas horas' de 'Globo', reveló que todo comenzó durante el entretiempo de un partido en el año 2013, cuando a Neymar no le salía nada y el argentino se acercó a aconsejarle.

"Me vio que estaba medio llorando porque no había hecho un buen primer tiempo. Messi vio que estaba triste y empezó a hablar conmigo: Tienes que ser tú. Juega tu fútbol y no te dejes intimidar", señaló Neymar sobre Lionel Messi.

Además, Neymar agregó lo siguiente: Quieras o no, jugar con tantas estrellas te retrae. Te da como un poco de vergüenza. Después de hablar con él me comencé a soltar, a mostrar mi fútbol y a tener confianza. Fue cuando me relajé, encontré la felicidad y comenzó una amistad muy grande.

Hace poco, Neymar y Lionel Messi se juntaron para una nueva publicidad que pronto saldrá a la luz y ambos estuvieron vistiendo disfraces. Una amistad que va más allá del fútbol.

