Neymar responde fuerte a todos sus detractores durante el mundial

No aguantó más. El atacante de la selección brasileña, Neymar Jr, se cansó de las constantes críticas que venía recibiendo por miles de hinchas debido a las constantes 'simulaciones' de falta que le ocasionaban durante el mundial de Rusia 2018.

"He visto las burlas y las tomé con humor. Incluso en mi Instagram publiqué una broma con unos niños sobre eso. Mi fútbol es de dribbling, de encarar a los adversarios. No puedo decirle a mis rivales 'con permiso, mi amor, quiero hacer un gol', tengo que intentar regatearlo y ellos no me van a dejar pasar, me van a hacer falta" expresó Neymar ante los periodistas que asistieron a la ceremonia de su fundación benéfica.

Además, el 'astro' brasileño de 26 años, explicó que era lo que sucedía cada vez que le ocasionaban una falta durante los partidos que disputó el conjunto 'carioca'. "Muchas veces soy más rápido que otros jugadores y me terminan haciendo faltas. Los árbitros están para ver eso. ¿Creen que me gusta recibir faltas? No, porque duelen, lastiman. Después de los partidos me pongo hielo 4 o 5 horas. Es complicado pero quien no vivió nunca eso de verdad, nunca va a saber", finalizó.

Asimismo, el delantero aclaró el tema de su continuidad en su club, PSG. 'Ney' confirmó que se quedará esta temporada en el cuadro francés y los rumores de su llegada al Real Madrid quedaran de la misma manera.

TAMBIÉN LEE