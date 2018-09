Neymar no consiguió ni un voto en los premios FIFA The Best

Neymar está desapareciendo. El brasileño abandonó Barcelona con el objetivo de ir al PSG para convertirse en el mejor jugador del mundo y dejar de estar en las sombras de Lionel Messi. Sin embargo, hace dos años llegó al club parisino y no ha podido cumplir con esa consigna.

Ahora, Neymar ha pasado de estar entre los tres primeros, junto con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, a no obtener voto alguno en los premios FIFA The Best.

Según la lista revelada por la FIFA, el crack delPSG no consiguió entrar entre los tres mejores del mundo ni siquiera para el seleccionador de Brasil, Tite.

El técnico brasileño votó a Modric, Salah y Cristiano Ronaldo. Tampoco le eligió el capitán de la ‘canarinha’ en el momento de la encuesta, el jugador del Inter de Milan, Joao Miranda, que votó a Cristiano Ronaldo, Mbappé y Messi.

LEE, ADEMÁS: