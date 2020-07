Si hay algo que los une es la polémica. El argentino Mauro Icardi , goleador de PSG, no ha tenido reparos en desnudar la verdadera personalidad del brasileño Neymar, quien aún es cuestionado por los hinchas del cuadro parisino. El delantero ha reconocido su liderazgo positivo dentro del grupo cuando el club está cerca de encarar un nuevo reto en la Champions League.

“Todos conocen una parte de Neymar, pero cuando conoces realmente al hombre, solo puedes llevarte bien con él, porque es alguien que está lejos de las historias que informan los medios. Es un compañero de equipo que no duda en enfrentarse a cualquiera, para asegurarse de que los demás se sientan bien. Es este estado mental lo que necesitamos. Los grandes jugadores son los primeros en dar ejemplo y este es un tipo que siempre es feliz y se lleva muy bien con todos. Tiene verdadera humildad”, contó Mauro Icardi para France Football.

Para el goleador cada grupo es especial por la intima convivencia. “Es importante ser natural porque, al final, somos una gran familia, que pasa casi todos los días juntos. Su buen humor nos hace sentir bien todos los días. Neymar se aplica a Mbappé. Es un chico que todavía es joven pero que ya ha logrado grandes cosas. Él es extremadamente maduro para su edad”, contó el ariete que este viernes peleará por la Copa de la Liga ante el Lyon.

El argentino es parte de este temible tridente que conforma con Neymar y Kylian Mbappé, aunque reconoce que tiene menos contacto con la pelota que los dos primeros “A veces golpeo muy pocas bolas y todavía juego un buen encuentro. Cuando jugué en Italia ya estaba acostumbrado a esto. Sabía que siempre iba a terminar teniendo una oportunidad en algún momento. Es lo mismo en todas partes, he estado escuchando eso desde que empecé a jugar. Pero es mi forma de jugar y ver el fútbol. Hasta ahora ha sido bastante exitoso para mí, no voy a cambiar ahora”.

Fuera de la buena relación con Neymar y Kylian Mbappé, el gaucho reconoce la sintonía que tiene con Thomas Tuchel y que será vital para este nuevo recto en la Champions League. “Él me dio las llaves del PSG, si puedo decirlo, inmediatamente me dio mi oportunidad. Los dos hablamos mucho. Me cuenta cómo ve las cosas, me da muchos consejos para mejorar. Tenemos una muy buena relación”, finalizó.