Cristiano Ronaldo y el día que no fue a Juventus por culpa de un chileno

Cristiano Ronaldo estaría a punto de firmar por Juventus, el club que "le gustaba mucho cuando era niño", tal y como lo afirmó el portugués. Pero en el año 2002, 'CR7' estuvo a un paso de fichar por los de Turín, aunque la decisión de un chileno, Marcelo Salas, lo cambió todo.

Marcelo Salas pudo haber elegido otra opción

"La dirigencia de la Juve me envió a Lisboa junto a Mendes para cerrar el trato. La idea era organizar el intercambio por Marcelo Salas, de quien querían desprenderse, pero era escéptico de la posibilidad de convencer al chileno, porque el fútbol portugués no era tentador. Tenía el contrato de Cristiano Ronaldo en la mano y él estaba feliz de irse a la Juventus. He pensado millones de veces en esos dos días en Lisboa, porque pudimos cambiar la historia del fútbol europeo con el paso de Cristiano a la Juve", afirmó Alejandro Moggi en una entrevista para Tuttosport.

Marcelo Salas finalmente no quiso aceptar ir a Sporting de Lisboa, pues firmó por River Plate, por lo que Cristiano Ronaldo se quedó por una temporada más hasta que finalmente fue el Manchester United quien pagó su fichaje. El resto, es historia.

