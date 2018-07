Neymar, la gran ausencia en lista de candidatos al premio The Best

Este martes, la FIFA publicó la lista de 10 candidatos para ganar el premio The Best al mejor jugador de la temporada 2017/18 con una gran ausencia que ha sorprendido.

Se trata de Neymar, quien no aparece entre las opciones para ser elegido como el futbolista del año. Y es que la temporada del brasileño no fue muy buena, pese a que dejó el Barcelona y llegó al PSG con el principal objetivo de convertirse en el mejor del mundial.

El rendimiento de Neymar en Francia era buena hasta que sufrió una lesión en la segunda parte de la temporada que lo dejó fuera de los terrenos de juego varios meses. El brasileño se perdió los partidos más importantes del PSG y logró recuperarse para disputar Rusia 2018 con su selección, no obstante, no brilló como se esperaba.

Todo esto tuvo como consecuencia que Neymar no logre colarse en la nómina de candidatos para el premio The Best y tendrá que brillar en la próxima temporada para volver al podio.

Estos son los candidatos al premio The Best

Cristiano Ronaldo

Kevin De Bruyne

Antoine Griezmann

Eden Hazard

Harry Kane

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Luka Modric

Mohamed Salah

Raphael Varane