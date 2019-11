“Te amo, loco mío”, fue la frase que publicó Nathalie Pizarro, una entrenadora personal de 33 años, en una fotografía junto a Mario Salas, con quien sostiene un romance y han sido tendencia en Chile. El entrenador de Colo Colo, ex Sporting Cristal, le lleva casi 20 años de diferencia, pero eso no es impedimento para lucir su amor.

Con esta foto, Nathalie Pizarro decide ponerle fin a los misterios. Hace 8 meses, la sexy entrenadora personal publicaba fotos donde había recibido flores de un admirador secreto. Por aquel entonces, nadie pensaba que se trata de Mario Salas, quien actualmente dirige a Colo Colo.

En Instagram publicó la foto con la descripción “Te amo loco mío”, acompañada de un corazón, en una foto donde parece que estuvieran celebrando. Mario Salas luce bastante sonriente mientras que ella se ríe y se muerde la lengua.

Las polémicas de Nathalie Pizarro

En el año 2015, Nathalie Pizarro estuvo envuelta en un fuerte escándalo junto al reggaetonero colombiano Kevin Roldán, a quien acusó de haberla golpeado: “Fui a un after con Kevin Roldán a pasarlo bien, y el tipo se excedió de copas, me agredió y me pegó unas patadas”, indicó en esa oportunidad en Chilevisión Noticias", indicó para Chilevisión, y todo porque lo comparó con Justin Bieber.

Además, lanzó su candidatura como Miss Copa América 2015, aunque no logró su cometido.

