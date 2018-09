Narradores se burlan de Maradona por pedir el VAR en la Segunda de México

De Diego Armando Maradona se puede esperar todo. No pasa mucho tiempo sin que sea noticia por algo que dice o hace. Ahora último, en México, ha sido objeto de burlas por pedir, en pleno partido, la utilización del VAR en ¡la Segunda División del fútbol de ese país!

Dorados de Sinaloa, equipo del exastro argentino, se enfrentaba en casa a los Leones Negros. Corría el minuto 77 y su equipo no podía vulnerar la valla contraria. Fue entonces que se produjo una jugada en la que un rival bloquea con la mano un disparo en el área chica. No obstante, el árbitro no se percató y no cobró penal.

Desesperado, Maradona reclamó al réferi y como no le hacía caso dibujó una pantalla con sus dedos, la clásica señal de que estaba solicitando el uso del VAR (video arbitraje).

Lo que olvidó el 'Pelusa' es que ese sistema no existe en México, ni siquiera en la Primera División de ese país. Comentando sobre la petición de Maradona, los periodistas que narraban el compromiso se burlaron del argentino.

"Pidió el VAR. Es un personaje. Diego, aquí no hay plata para eso, eh", dijeron entre risas los narradores de ESPN.

Más allá de esa anécdota, lo importante para Maradona es que su equipo finalmente ganó 2-0 y sigue escalando en la Liga de Ascenso MX.