Nacional perdía 0-2 y Luis Aguiar marcó un doblete para el campeonato

Luis Aguiar llegó a inicios de año a Nacional, entre una lluvia de críticas por su exitoso pasado en Peñarol, donde era uno de los jugadores más queridos por los hinchas 'Manyas'. Luego de un arranque irregular, el exjugador de Alianza Lima fue agarrando ritmo al punto de ser jugador titular de Nacional. Ahora, es el protagonista del título.

Nacional iba perdiendo en casa 0-2 ante Torque en la final del Torneo Intermedio y Luis Aguiar inició el camino de la remontada. Anotó un doblete para igualar el marcador y finalmente fue Bergessio quien le dio el título al club, uno más para los cientos que hay en sus vitrinas.

Para callar bocas

Tuve demasiado apoyo, no esperaba tanto. Tuve la personalidad de venir a un equipo que me recibió muy bien y al que respeto mucho. Soy jugador de Nacional y al que le guste bien, al que no también. Yo respeto y espero lo mismo hacia mí. El festejo fue para todos los giles que hablan por ahí en la calle", dijo Luis Aguiar tras obtener el campeonato con Nacional.

Es el octavo título en la carrera como profesional de Luis Aguiar, aunque solo suma 2 títulos nacionales (en 2016 con Peñarol y en 2017 con Alianza Lima).

