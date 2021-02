Argentina quedó conmocionada por la muerte de Santiago ‘Morro’ García, ex delantero del Godoy Cruz que fue hallado sin vida en su departamento de Mendoza. El uruguayo, quien tenía problemas de depresión, se quitó la vida a los 30 años.

“Los jugadores no somos robots, no estamos hechos de acero. Tuve varios problemas personales que fueron influyendo en mi rendimiento y no fue fácil”, reveló en una entrevista en junio del 2019. A partir de esa fecha, el uruguayo sufrió más de un golpe.

El ‘Morro’ García se contagió de coronavirus en enero, pero pudo superar la enfermedad. Lo que nunca pudo vencer fue estar lejos de su familia, en especial de su hija, quien vive en Uruguay (el país mantiene cerradas fronteras) y la pandemia del Covid-19 hizo imposible que la viera.

Mientras eso sucedía fuera de los campos, en exfutbolista, quien también tenía problemas de sobrepeso, perdió su lugar en Godoy Cruz y se le buscó una salida. “El ciclo del ‘Morro’ García está terminado. Necesitamos líderes positivos. Hemos tenido líderes negativos. Tuvimos problemas complejos y no los pudimos resolver. Ahora lo vamos a resolver”, afirmó José Mansur, presidente del club de Mendoza, acerca de la situación del goleador surgido en Nacional de Montevideo.

“Son cosas que no se saben, pero cuando uno las vive de adentro, todo tiene un por qué”, fue otra de las reflexiones de Santiago ‘Morro’ García, quien seguía tratamiento psiquiátrico para combatir la depresión, mal silencioso que terminó con su vida.

