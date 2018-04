Murió el legendario capitán de la selección de Inglaterra

La selección de Inglaterra y todo el mundo del fútbol están de luto. Esta mañana del miércoles 4 de abril ha fallecido el legendario jugador Ray Wilkins, quien a los 61 años murió a causa de un paro cardíaco que le ocurrió la semana pasada y que lo llevó a estar en un coma inducido por los médicos del Hospital St George.

Ray Wilkins fue capitán de la selección de Inglaterra en el Mundial de Italia 1982 y para el Mundial de México 86 sufrió una expulsión ante Marruecos que lo llevó a quedarse sin la titularidad en lo que restaba de la Copa del Mundo, perdiéndose el partido de cuartos de final ante Argentina de Diego Maradona.

Ray Wilkins disputó 84 partidos con la selección de Inglaterra en 10 años vistiendo la camiseta de los 'Leones'. Además, es considerado como una leyenda en el Chelsea pero también ha estado en equipos como PSG, Manchester United y AC Milan, acumulando un total de más de 700 partidos oficiales.

Everybody associated with Chelsea Football Club is devastated to learn of the passing of our former player, captain and assistant coach, Ray Wilkins. Rest in peace, Ray, you will be dreadfully missed. pic.twitter.com/cSDhloOPDZ