Mundial 2030: Argentina dejaría organización por crisis económica

Por causa de sus graves problemas Argentina, trascendió que este país dejaría la organización del Mundial 2030. Según el portal de ese país 'Doble Amarilla', el propio Gobierno, siguiendo los consejos del FMI, el que ha frenado la candidatura que comparte con Uruguay y Paraguay.

Cabe recordar que hace un año, en la previa de un partido por las Eliminatorias al Mundial Rusia 2018, Luis Suárez de la selección de Uruguay yLionel Messi de la selección argentina, aparecieron calzando una camisetas con los números 20 y 30 promocionando la organización de esa futura Copa del Mundo.

El medio asegura que la intensidad en la candidatura ha ido bajando considerablemente por parte argentina hasta el punto de "desactivar" el plan para organizar el Mundial 2030. La posición del FMI fue fundamental. El Fondo Monetario Internacional ya advirtió a Argentina sobre el gasto económico que podía suponer con la delicada situación económica existente en el país.

"No habrá un anuncio pero esa idea no corre más. Se va a dejar morir y ya se definió no avanzar en una serie de eventos que se habían planificado”, afirmó una fuente a 'Doble Amarilla'. Uruguay, quien organizaría el Mundial 2030, 100 años después, parece ser la única de las tres que puede seguir con fuerza de cara a lograr la cita mundialista.