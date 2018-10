Mujer trans publica polémica conversación con figura de selección de México

Una de las figuras de la selección de México se ha visto envuelto en un escándalo que ha tenido que aclarar vía redes sociales. Una mujer trans, llamada ALee Salinas como aparece en Facebook, compartió en su perfil 3 pantallazos donde revela una conversación con Carlos Vela, quien la contactó para salir mientras estaban en Guadalajara.

Negó la supuesta propuesta

La respuesta de ella fue que no salía con hombres casados y menos que tuvieran hijos, rechazando cualquier propuesta económica para tener intimidad. En las imágenes se aprecia que esta conversación, vía Instagram, se realizó en la cuenta verificada de Carlos Vela.

Salió a desmentir todo

Tras esto, Carlos Vela publicó en sus redes sociales un comunicado, aclarando la situación: Quiero utilizar este medio, mismo en donde se me ha querido difamar (sic). Una persona que no tengo la menor idea quien sea y que jamás he contactado por ningún medio, ha utilizado la tecnología para lograr un objetivo personal, escribió Vela explicando que sería la única vez en la que va a "aclarar al tema.

Esto es una verdadera lástima, gente sin escrúpulos que no le importa hacer daño con tal de lograr sus objetivos. Para mí es imposible viajar a ningún lado que no sea para el club para el cual trabajo, inclusive no he podido asistir a las convocatorias de la selección nacional por cumplir con mis compromisos con el LAFC, agregó el futbolista de Los Angeles FC.

Finalmente, señaló lo siguiente: Ojalá y esta persona logre lo que busca por los medios y formas correctas. No le deseo mal a nadie y menos a un ser humano. Hoy les puedo decir que tengo una familia maravillosa y nada ni nadie va a lograr hacerme daño, y mucho menos con esas intenciones.

Este penoso tema es la única vez que lo voy a tocar y aclarar. Muchas gracias a todos por su apoyo pic.twitter.com/dcyDV0lUTk — carlos vela (@11carlosV) 15 de octubre de 2018

