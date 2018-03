Mujer revela que fue salvajemente agredida por futbolista que jugó en Francia

Francia despertó consternada luego de que el diario LÉquipe publicara en su última edición la confesión de una mujer que asegura que fue reiterada y salvajemente maltratada por su expareja, un futbolista profesional que jugó en Francia y que sigue en actividad.

En ese informe, la mujer, a la que se le dio el seudónimo de Miriam para proteger su identidad, relató la pesadilla que vivió al lado de la persona que le juraba amor, pero que le hizo vivir un verdadero infierno. "Me doy cuenta de que pude morir", admitió.

"Cuando lo conocí era encantador, pero desde que empezamos a vivir juntos vi que no era muy estable, sino realmente violento. Entonces comenzó a pegarme. Conmigo era muy celoso. No eran pequeñas bofetadas, sino puñetazos en el estómago, en la cara, en todas partes...", narró la víctima.

"Cambió mucho por el dinero. Se volvió más arrogante, no respetaba a nadie, se creía con licencia para todo. Cuando me veía llorar después de haberme pegado, se acercaba a mí, me pedía perdón y luego me obligaba a hacer el amor. Yo luchaba, pero pienso que eso le excitaba", recordó.

Foto: Sara Pérez-Tomé

El 'pegalón' anda suelto

La mujer mencionó que decidió hacer público el calvario que vivió al lado del futbolista, cuya identidad aún no ha sido revelada, porque se enteró de que su excompañero está actuando de la misma manera con su actual pareja.

He sabido que también ha agredido a su nueva compañera, incluso durante su embarazo. Lo sé porque cada vez que le pegaba ella se iba a casa del padre del jugador, con el que mantengo contacto. Y ahora temo que algún día pueda acabar por matar a alguien. Es un tipo realmente peligroso, aseveró Miriam.