Mourinho revela que estuvo a punto de morir en una cesta de ropa sucia

José Mourinho siempre tiene anécdotas más que interesantes por recordar. Este fin de semana, el portugués se estrenó como comentarista de los encuentros de la Premier League para la cadena beIN Sports y contó que estuvo a punto de morir ahogado en una cesta de ropa sucia.

"Era un Chelsea-Bayern, un gran partido de Champions, y yo estaba sancionado. Necesitaba estar con mis jugadores y no podía estar en el vestuario. Pero fui al mediodía para que nadie me viese llegar, sólo quería estar con mis jugadores cuando llegaran", relató el portugués.

"Stewart (utilero del club) me metió en la cesta de la ropa sucia para que saliese del vestuario y dejó algo de hueco para que respirara, pero el personal de la UEFA me estaba buscando desesperadamente. Así que Stewart cerró la cesta y no podía respirar... Me estaba muriendo, en serio, lo prometo", finalizó José Mourinho su insólita anécdota.

Esto ocurrió en el 2005, cuando José Mourinho estaba sancionado del partido por los cuartos de final y la UEFA le impedía estar en el banquillo y también de ingresar al vestuario. El portugués estaba dispuesto a todo.

